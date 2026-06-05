UE atribuye a Rusia dron en Rumanía y advierte de "amenaza directa" para frontera oriental

"Una semana después de que un dron se estrellara contra un edificio de apartamentos en Galați, un dron marítimo ha llegado hoy al puerto de Constanza. Esto es una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Se está convirtiendo cada vez más en una amenaza directa para los países de nuestra frontera oriental", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen expresó su "absoluta" solidaridad con "todos los Estados miembros expuestos a estas amenazas" e instó a "estar a la altura de la urgencia" en su respuesta.

Asimismo, recordó que la Unión Europea (UE) está "invirtiendo masivamente en capacidades antidrones, defensa aérea y sistemas de alerta temprana", y que el programa europeo de inversión en defensa SAFE "contribuirá a construir una Rumanía más fuerte".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, condenó "las repetidas violaciones del espacio aéreo de los Estados miembros" y reafirmó "su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos ellos".

La explosión de este viernes en el puerto rumano no causó daños ni heridos, informó el Ministerio de Defensa de Rumanía.

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El incidente se produce una semana después de que un dron ruso se estrellara contra un bloque de apartamentos en Galați, cerca de la frontera con Ucrania, causando dos heridos.