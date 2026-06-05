Un juez peruano seguirá revisando la acusación contra el candidato izquierdista Sánchez

El juez Adolfo Farfán, a cargo del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, rechazó este jueves que el caso pase directamente a juicio oral, tal como pidió la Fiscalía, que solicita que Sánchez sea condenado a cinco años y cuatro meses de prisión.

Farfán anunció su decisión al finalizar una audiencia que se prolongó durante más de 5 horas y coincidió en parte con los mítines de cierre de campaña que realizaron Sánchez y Fujimori en Lima.

Sánchez, quien es acusado de la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, se conectó al inicio de la audiencia de manera telemática.

Poco antes, el candidato rechazó en la red social Twitter la acusación de la Fiscalía y reafirmó su "actuación legal y correcta" al rendir cuentas ante los organismos electorales del país.

El magistrado también declaró infundadas una serie de observaciones de las defensas y declaró la validez formal de la acusación, por lo que determinó que "por economía y celeridad procesal" el control de acusación continuará desde las 14.00 horas (19.00 GMT) de este viernes.

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En esta audiencia se deben revisar observaciones pendientes presentadas por la defensa de Sánchez y comenzar la verificación de los elementos probatorios.

En este caso, la Fiscalía acusa a Sánchez por el presunto desvío a cuentas personales de unos 280.000 soles (unos 58.651 dólares) de fondos de financiación electoral del partido Juntos por el Perú.

La Fiscalía señala que Sánchez y otras personas, entre ellas su hermano William Ricardo Sánchez, omitieron reportar movimientos económicos y presentaron información falsa sobre los ingresos de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El candidato, quien participa en estos comicios en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), disputará el domingo con la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) la jefatura de Estado peruana para el período 2026-2031.