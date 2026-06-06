El cómic en España alcanza su madurez: explosión de novedades en la Feria del Libro

En declaraciones a EFE, las editoriales Astiberri, Fandogamia, Garbuix Book, Reino de Cordelia y Planeta Cómic, y librerías referentes como Tomos y Grapas, Atom Cómic, Otaku Center o Akira coinciden en que el cómic en España ha dejado atrás el prejuicio de ser un producto para niños y se sitúa a la altura de la narrativa.

Este año la feria se ha visto ensombrecida por la muerte de la historietista Marjane Satrapi. Reservoir Books que han publicado varias obras clave de la autora franco-iraní ('Persépolis', 'Bordados', 'Pollo con ciruelas' o 'Mujer, Vida y libertad') ha dicho en redes sentirse "devastado" por su pérdida.

Entre los títulos más exitosos de la Feria del Libro están:

'El viaje' de Paco Roca, que es el gran lanzamiento de Astiberri; 'Bajo los árboles, donde nadie te ve' de Patrick Horvath, también de Astiberri y 'Encías Quemadas' (Reservoir Books) de Natalia Velarde, una apuesta por el talento joven.

En la temática feminista, 'Las mujeres de mi vida' (Lumen) de Maitena Burundarena, la cara más visible de esta feria dedicada al humor, y 'Lola Vendetta. Katanazo al amor romántico' de Raquel Riba (Planeta Cómic).

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Como novela gráfica 'Vida, obra y martirio de Federico García Lorca' de Ian Gibson y Quique Palomo (Planeta Cóic) y 'Moheeb en el aparcamiento' de Clara Lodewick, una obra editada por Garbuix Book sobre migración, adolescencia y violencia.

En manga triunfa Kabi Nagata con 'Gastroinforme de mi trastorno alimentario' (Fandogamia), la serie del 'Doctor Who' (IDW Publishing) 'Spiderman' de Marvel y 'Absolute Superman' (DC)

"El cómic en España ha perdido el tufo a cosa menor", señala a EFE el editor de 'Los tebeos de Cordelia' Jesús Egido, que percibe como la historieta comienza a situarse al nivel que las obras literarias.

La escisión que había entre el cómic y la narrativa se diluye. El cómic está presente en las librerías generalistas y los grandes grupos editoriales lo han incorporado.

La editora de Astiberri Héloïse Guerrier coincide en que el cómic en España está viviendo una época extraordinaria con proyección internacional y siete españoles nominados a los Premios Eisner 2026.

Para Daniel Aubareda, librero de Atom Cómics, el cómic va mucho mejor, pero no tan bien como parece: "Se publica mucho, pero con tiradas bajas y los autores siguen en precario".

"El cómic está creciendo en facturación, no hay duda, hay más títulos pero pocos 'boom' y muchos desaparecen a las dos semanas porque hay otro que le sustituye".

Pese a la buena salud de la que goza el cómic, es muy complicado vivir solo de hacer historietas.

El ilustrador Pepe Larraz, que dio el salto a EE.UU. en 2010 para dibujar para Marvel, afirma que los autores españoles "están muy cotizados fuera porque aportan una mezcla de influencias del cómic europeo y latino" que da una "voz fresca" y contrasta con el mercado norteamericano, "más endogámico".

Larraz, uno de los mejores dibujantes emergentes de la industria del cómic americano, reconoce que en España se emigra porque es difícil vivir del cómic.

Entre las publicaciones que Larraz lleva a la FLM está su obra 'Spiderman/Superman' (Panini).

El librero de Otaku Center Daniel Coronado percibe que el manga sigue siendo lo que más se vende, pero reconoce que 2026 no hay títulos potentes.

Coincide en que el volumen de ventas ha crecido, pero ha cambiado la forma de editar: las impresiones son rápidas, aunque con menos ejemplares.

Entre los títulos más exitosos del manga está 'Atelier of Witch Hat' y la fantasía épica japonesa 'Freiren', mientras los superhéros están de baja y pasan al cine.

Para Jesús Marugán, librero de Akira, con dos Premios Eisner por su labor como librería especializada, "novela gráfica es una palabra inventada" que la mayoría de dibujantes españoles no comparten e incluso les parece un uso para "acomplejados".

Para Marugán, esta etiqueta supone un estigma, que no pasa en otros países "donde la gente tiene interiorizado que el cómic tiene una presencia cultural equivalente al libro. No hacen falta artificios".

No comparte esta opinión Planeta Cómic: la editora Alexandra Pierres sostiene que la novela gráfica es el género con mayor proyección, ya que apela a lector generalista y una vía perfecta para acercarse a temas que "pueden parecer densos o intimidar".

Desde la editorial Garbuix Books reconocen que la base lectora se está ampliando, pero para contribuir a ello dicen debería estar presente en las aulas y que haya variedad.

Coinciden los editores que el cómic debería estudiarse en los colegios como se debería estudiar el cine e igual que se va a clase de literatura.

Hay obras de cómic en español que están a la altura de los mejores narradores. El futuro del cómic es convivir con cine y literatura, tratarse de igual a igual.