Irán niega que use El Líbano como moneda de cambio en la negociación con EE.UU.

“Si el Líbano fuera una moneda de cambio para Irán, ya habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo”, dijo en X el jefe de la diplomacia iraní.

Horas antes, Aoun dijo en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que “están utilizando al Líbano como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable”.

El presidente libanés afirmó que en el conflicto con Israel están "están matando a nuestra gente. Están destruyendo nuestros hogares” y llamó al partido-milicia Hizbulá a dialogar.

En su respuesta al mandatario libanés, Araqchí dijo que “a juzgar por los comentarios del señor Aoun, cualquiera diría que es Irán quien ha ocupado una quinta parte del Líbano, ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y bombardea su país a diario”.

“Salve al Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente”, instó el jefe de la diplomacia iraní.

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El Líbano es objeto de una ofensiva israelí e Irán ha vinculado el acuerdo de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en territorio libanés, donde mantiene una gran influencia por su cercanía con Hizbulá.

El Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia del grupo chií libanés Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

La propuesta de alto el fuego fue acordada durante una ronda de diálogo directo en Washington, donde desde el pasado abril se desarrollan negociaciones mediadas por Estados Unidos y en las que no participa el movimiento chií.