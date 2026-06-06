La mayor refinería de Ecuador opera al 90 % tras 3 meses de reparaciones luego de incendio

Así lo anunció este viernes la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, operadora del principal polo refinador de crudo del país, tras los 92 días que tomó la reparación, con un costo de 15,7 millones de dólares.

En los primeros días de junio la refinería de Esmeraldas pasó de funcionar del 40 % al 90 %, de acuerdo a la empresa pública.

Los trabajos permitieron rehabilitar sistemas críticos y unidades estratégicas como el sistema eléctrico, el transporte de GLP (gas licuado de petróleo) y otras partes encargadas de producir los distintos combustibles derivados del crudo.

La recuperación de las unidades restableció la producción de derivados como naftas liviana y pesada, diésel premium, Jet A1, gasóleo, fuel oil, asfalto, hidrógeno y nafta base para la elaboración de gasolinas Extra y Ecopaís, de las que hubo escasez en las últimas semanas en las principales ciudades de Ecuador.

"Esto fortalece la capacidad de refinación nacional y reduce la dependencia de combustibles importados. Con una proyección de procesamiento de 2,7 millones de barriles por día (bbls / día), es decir, un 51,5% de incremento", señaló Petroecuador en su comunicado.

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Santiago Carrera, gerente de Refinación de este complejo, señaló que, "con el objetivo de mantener la operatividad de este centro, se continuará ejecutando el programa de mantenimientos preventivos planificados".

La Refinería de Esmeraldas ha sufrido varias interrupciones en sus operaciones en el último año y medio, al sufrir daños en dos incendios que no dejaron víctimas y un sismo.

El último incendio registrado el pasado 1 de marzo fue el más problemático lo que llevó a declarar una emergencia de 60 días para reparar los daños.