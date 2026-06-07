Xi vuelve a Corea del Norte siete años después para reafirmar su influencia sobre Pionyang

El viaje, previsto del 8 al 9 de junio, se produce semanas después de la cumbre entre Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca aseguró que ambos habían confirmado una "meta compartida" de desnuclearizar Corea del Norte.

En opinión de Chris Green, consultor principal para la península coreana en International Crisis Group, la presencia de Xi en Pionyang "refuerza al régimen norcoreano tanto en lo simbólico como en lo práctico", después de que el líder de ese país, Kim Jong-un, rompiera con la costumbre al viajar a Pekín en septiembre del año pasado para participar en los actos conmemorativos del Día de la Victoria.

"Los dirigentes de Pionyang suelen preferir las reuniones bilaterales con otros líderes y evitan los foros multilaterales. Pero Kim siguió el guion de Xi, reactivando una relación que se había enfriado algo, y ahora está siendo recompensado", afirma el experto, que prevé una visita "cargada de simbolismo", pero con escasos anuncios.

"Deberíamos esperar exhibiciones muy coreografiadas de unidad y propósito compartido que refuercen el mensaje de que los lazos entre China y Corea del Norte siguen siendo sólidos. Lo que no está claro es si ese simbolismo irá acompañado de anuncios sustantivos", observa Green.

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, aseguró este domingo que el estatus nuclear de su país era "irreversible" y una "realidad innegable", y desmintió el anuncio de la Casa Blanca según el cual Pekín habría asumido junto a Washington como "meta compartida" la desnuclearización de Corea del Norte.

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"La estrategia de fortalecer incesantemente la disuasión nuclear defensiva proclamada por el jefe de Estado es irreversible", afirmó Kim Yo-jong en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias KCNA.

Principal socio y aliado histórico de Pionyang, China se ha opuesto tradicionalmente al programa nuclear norcoreano y ha respaldado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el hermético país, pero en los últimos años ha rebajado el peso público de esa discrepancia en favor de la estabilidad regional y de la coordinación política con Kim.

Según el experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) Sydney Seiler, es "poco probable" que Xi invierta capital político en intentar convencer a Kim de que vuelva a la mesa de negociaciones sobre la desnuclearización, un esfuerzo que el presidente chino probablemente considere "infructuoso".

"Si bien algunos observadores esperan que Xi aumente la presión sobre la desnuclearización de Corea del Norte o incluso establezca una línea roja para disuadir a Kim de acercarse aún más a Rusia, estos resultados son poco probables", apunta el analista en un reciente artículo.

El viaje de Xi a Pionyang, el segundo como presidente tras el realizado en 2019, llega tras meses de intensificación de los contactos bilaterales y en un contexto marcado por la aproximación de Rusia a Corea del Norte.

La canciller norcoreana, Choe Son-hui, viajó a China en septiembre de 2025; el primer ministro chino, Li Qiang, acudió a Pionyang en octubre por el aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores; y el canciller chino, Wang Yi, visitó Corea del Norte en abril de este año, también la primera vez desde 2019.

Asimismo, en marzo se reanudaron las conexiones ferroviaria y aérea de pasajeros entre Pekín y Pionyang, suspendidas durante seis años por el cierre fronterizo norcoreano aplicado durante la pandemia.

Con esta visita, Xi pretende demostrar "la importancia que Pekín concede a su relación con Pionyang", en un momento en que las tensiones entre China y Japón continúan aumentando y en que Washington, Seúl y Tokio consolidan su cooperación trilateral en materia de seguridad y defensa, recalca William Yang, analista sénior para el noreste de Asia en Crisis Group.

"A medida que Corea del Norte estrecha sus lazos con Rusia, China busca utilizar el viaje de Xi para reafirmar su influencia sobre Pionyang y salvaguardar sus intereses estratégicos en el noreste de Asia", sostiene el experto.