Delcy Rodríguez y Erdogan acuerdan celebrar en noviembre V Comisión Mixta para cooperación

"Hemos acordado que en el mes de noviembre se realizará la V Comisión Mixta entre nuestros países, en Venezuela, además de la feria internacional, donde recibiremos empresas de Turquía", indicó la mandataria en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, dijo que durante el encuentro con Erdogan se abordaron temas del comercio, la minería, el transporte aéreo, la agroindustria y el petróleo.

La Presidencia turca informó este lunes que ambos mandatarios evaluaron cómo elevar el volumen de su comercio bilateral desde los actuales 448 hasta los 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros).

Erdogan recibió a Rodríguez en el palacete de Dolmabahçe en Estambul, a orillas del Bósforo, un espacio habitual para reuniones de trabajo con jefes de Gobierno extranjeros para ocasiones menos formales que las recepciones en el palacio presidencial en Ankara.

El mandatario aseguró a su invitada que Turquía "siempre estaría al lado del pueblo venezolano" y habló con ella sobre cómo impulsar la cooperación en los ámbitos del comercio, la energía y la minería, según un comunicado de la Presidencia turca.

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Actualmente, el comercio alcanza apenas la sexta parte de esta cifra, 448 millones de dólares en el año 2025, con 251 millones en importaciones turcas desde Venezuela y 197 millones en exportaciones hacia el país sudamericano.

Rodríguez llegó la noche del domingo a Turquía tras una visita de cinco días a India, que estuvo dominada por la reactivación de las compras indias de crudo venezolano, después de que el país suramericano volviera a situarse en los últimos meses entre los principales proveedores del país más poblado del mundo.

Junto a Rodríguez viajan el canciller venezolano, Yván Gil; y los ministros de Turismo, Daniela Cabello; Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; Transporte, Jacqueline Farías; Comercio Exterior, Johann Álvarez, y Comunicación, Miguel Pérez Pirela.