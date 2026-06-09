Al menos 6 muertos y 8 secuestrados en un ataque contra fuerzas de seguridad en Pakistán

Decenas de miembros del TTP atacaron un puesto de control en las afueras de la ciudad de Peshawar a última hora del lunes con armas de fuego, granadas y proyectiles de mortero, según informó a la EFE un responsable de seguridad bajo condición de anonimato.

"Seis miembros de la Policía Federal (FC) murieron en el ataque, mientras que otros cuatro resultaron heridos», dijo el funcionario, añadiendo que ocho miembros de fuerza fueron secuestrados y "llevados a un lugar desconocido".

La Policía de la provincia Khyber Pakhtunkhwa (KP) declaró en un comunicado de prensa que la toma del puesto de control en Hassan Khel no tuvo éxito y que ocho de los atacantes han muerto en acciones de represalias llevadas a cabo por las autoridades.

El TTP ha reivindicado la autoría del ataque mediante la publicación de una foto del personal secuestrado en su canal de Telegram.

Pakistán se enfrenta a un aumento de la actividad del TTP en sus zonas fronterizas occidentales, que limitan con Afganistán, desde el regreso al poder de los talibanes en el país vecino en 2021.

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Islamabad acusa a Afganistán de dar refugio a los insurgentes, mientras que Kabul ha negado repetidamente estas acusaciones.

Las relaciones entre Kabul e Islamabad se han tensado en los últimos meses a raíz los ataques de los talibanes paquistaníes, pasando de tensiones diplomáticas a enfrentamientos transfronterizos mortales.