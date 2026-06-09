Albanese llama a una desescalada en la guerra de Irán tras los nuevos ataques

"Estamos muy preocupados tanto por el impacto humano que conlleva una guerra como por las consecuencias económicas", afirmó Albanese durante una entrevista con la cadena pública ABC. "Queremos ver una desescalada debido al impacto que esto tiene no solo en Oriente Medio. Estamos muy lejos, pero nos afecta cada día", añadió.

Las declaraciones del mandatario australiano se producen después de que Estados Unidos lanzara el martes una serie de ataques contra Irán. Según informó el Comando Central estadounidense (Centcom), la operación comenzó a las 17:00 hora de Washington (21:00 GMT) como respuesta al derribo el lunes de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense cerca de la costa de Omán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido horas antes que habría represalias por el incidente.

El helicóptero, supuestamente alcanzado por fuerzas iraníes, cayó en las proximidades del estrecho de Ormuz, aunque los dos militares que viajaban a bordo fueron rescatados con vida.

Albanese señaló que la incertidumbre derivada del conflicto está teniendo efectos directos sobre la economía mundial y reconoció que la situación evoluciona rápidamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"He recibido personalmente dos actualizaciones de seguridad esta mañana y todavía no son las nueve. Es una situación cambiante", explicó.

El jefe del Gobierno australiano insistió en la necesidad de alcanzar un alto el fuego permanente y rebajar la tensión en la región y "el cese permanente de las hostilidades", lo que, dijo, "beneficia a todo el mundo y a la economía global".