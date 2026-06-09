La búsqueda de un oso en Japón mantiene cerradas casi 100 escuelas por segundo día

El animal fue visto por última vez esta madrugada a un kilómetro de distancia de la Universidad de Utsunomiya, donde hoy también se cancelaron todas las clases, según recogió la cadena local de televisión NHK.

Cuando la Policía llegó al lugar no había rastro del oso, reportó el medio de comunicación, y los planes de las autoridades de utilizar un dron para localizar el animal se vieron frustrados debido a las restricciones de vuelo sobre la zona.

A pesar del contratiempo, la búsqueda continuó este martes con la ayuda de la asociación de cazadores local y agentes de las fuerzas de seguridad, según el periódico regional Niigata Nippo.

En total, 94 escuelas de primaria y secundaria de la ciudad permanecieron cerradas por segundo día consecutivo, tras el aviso del Gobierno municipal de la ciudad, que alertó de la proximidad de un oso a varias zonas residenciales el pasado lunes.

El animal apareció por primera vez en la ciudad el pasado 6 de junio, y desde entonces no ha parado de verse por diferentes puntos de la ciudad estos días. Esta búsqueda se suma a la que se está llevando a cabo en la ciudad de Fukushima (noreste del país), donde un oso hirió a cuatro personas recientemente.

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En lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en Japón, según datos de las autoridades, además de varios avistamientos e incidentes.

En el año fiscal 2025, que finalizó el pasado marzo, el archipiélago registró cifras de récord de avistamientos, más de 50.000, y un máximo histórico de 13 muertes por ataques de osos, además de 238 heridos en encuentros con estos animales.