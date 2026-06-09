Las autoridades armenias impiden la salida del país del líder del partido opositor

Las imágenes de Tsarukián, cuya fuerza política ha solicitado una revisión de votos en los comicios parlamentarios del domingo a la espera de demostrar que supera el umbral necesario para tener una representación en el legislativo, fueron difundidos por los canales de Telegram armenios, cuando el magnate hacía cola en el aeropuerto de Zvartnots.

Según medios armenios, contra Tsarukián fue abierto un caso penal por evasión de impuestos.

La portavoz del político, Iveta Tonyán, aseguró en Facebook que Tsarukián quería viajar con fines personales y planeaba ausentarse del país solo por dos o tres días.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, Contrato Civil, logró el 49,82 % de los votos, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

El bloque Armenia de Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios y la Armenia Próspera de Tsarukián pidió un recuento de votos a la Comisión Electoral en espera de demostrar que ha logrado el 4 % de los apoyos, el mínimo para acceder al legislativo.

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Los resultados preliminares permiten al partido oficialista formar gobierno en solitario, pero no le otorgan una mayoría constitucional necesaria para llevar a cabo algunas reformas que planea implementar el ejecutivo.

Pashinián volvió hoy a acusar a los detractores del Gobierno de cometer fraude y aseguró que todos los implicados en la presunta compra de votos responderán ante la Justicia.

Paralelamente, el Comité de Instrucción armenio informó sobre la detención de dos candidatos a diputado de Armenia Fuerte por supuesta compra de votos y lavado de dinero a gran escala.