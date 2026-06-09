Nicaragua felicita a Putin por Día de Rusia, reafirma alianza y aboga por mundo multipolar

"Querido hermano Presidente, en nombre del pueblo y Gobierno de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, transmitimos nuestras más calurosas felicitaciones a usted, al pueblo y Gobierno de la hermana Federación de Rusia, con motivo de conmemorar el 36 aniversario del Día de Rusia, el próximo 12 de junio", escribieron Ortega y Murillo en una carta dirigida a Putin y divulgada en Managua.

En su mensaje, Ortega y Murillo expresaron que con mucha alegría se unen "al querido pueblo de la Federación de Rusia en la celebración de esta significativa fecha, que conmemora la proclamación de su soberanía nacional y reconoce las legítimas luchas a favor de la paz, el bienestar y el desarrollo de su pueblo".

Asimismo, el Gobierno de Nicaragua reiteró su "invariable voluntad" de continuar fortaleciendo los lazos de hermandad, solidaridad, cooperación y respeto mutuo "que nos unen como pueblos hermanos que compartimos los principios sagrados de dignidad, soberanía y la construcción de un mundo multipolar más justo".

"Tenga la certeza que seguiremos avanzando juntos, librando las batallas por la paz y un futuro próspero para nuestros pueblos", anotó.

El 30 de julio de 2025, el Gobierno sandinista expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

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En octubre pasado, Ucrania anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicaragua por el reconocimiento que este país hizo de la "soberanía" de Rusia "sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea".

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica de Putin.

Rusia es un antiguo socio de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.