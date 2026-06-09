Piden en El Salvador una investigación "rigurosa" por asesinato de periodista colombiano

La APES publicó en la red social X que, como integrantes del colectivo de defensa de la libertad de expresión en Latinoamérica, "condenamos fuertemente el asesinato de Cristian Herrera Nariño".

De acuerdo con la Asociación, Herrera Nariño integraba el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia y "habría sido amenazado de muerte recientemente por denunciar hechos de corrupción y problemáticas de orden público en la ciudad", según informó la FLIP en un comunicado.

"Demandamos a las autoridades gubernamentales y a la Fiscalía General de la Nación de ese país a investigar de forma rigurosa y esclarecer este crimen, llevando a los autores materiales e intelectuales ante la justicia colombiana", añadió la APES.

El periodista, asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, fue asesinado en esta ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Herrera Nariño formó parte durante varios años del diario La Opinión, el medio impreso más importante de Norte de Santander, donde se destacó por su rigor periodístico.

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Hace dos años, el 14 de abril de 2024, fue asesinado en Cúcuta otro periodista, Jaime Vásquez, que cubría especialmente asuntos de gobernanza local y hacía denuncias de corrupción.

Según la organización Reporteros Sin Frontera (RSF), Cristian Herrera es el segundo periodista asesinado en Colombia en 2026 y el noveno desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022.

Señala que el asesinato de Cristian Herrera Nariño ocurrió un mes después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, en Antioquia.