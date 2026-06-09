Policías que detuvieron a fiscales en la Amazonía de Perú serán denunciados por secuestro

La Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento en el que denunció que dos fiscales fueron detenidos por policías en la región amazónica de Ucayali "cuando intervinieron ante el hallazgo de diversas cédulas de votación marcadas".

En ese sentido, los fiscales supremos expresaron "su más enérgico rechazo a dicha conducta policial" y manifestaron "su total solidaridad y respaldo institucional a los fiscales afectados".

"Condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales", anunciaron.

Los fiscales acotaron que los agentes de la Policía "habrían actuado sin derecho, motivo ni facultad justificada, manteniéndolos privados de su libertad" desde las 14.30 hasta las 19.00 horas del domingo (19.30 horas del domingo a 00.00 GMT del lunes).

"La Junta de Fiscales Supremos reafirma su compromiso irrestricto con la defensa de la legalidad, la protección de los derechos fundamentales, el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y la preservación de la autonomía e independencia del Ministerio Público", concluyó el pronunciamiento.

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Medios de la ciudad de Pucallpa, la capital de Ucayali, informaron que agentes policiales detuvieron el domingo a varias personas en una escuela de la localidad de Yarinacocha tras haber encontrado en una mesa de votación papeletas de sufragio previamente marcadas.

Según esa información, entre los detenidos estuvieron dos fiscales, ya que los policías consideraron que no les habían informado sobre este caso a pesar de que presuntamente conocían las irregularidades.