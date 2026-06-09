República Dominicana añadirá 13 kilómetros a la verja que construye en frontera con Haití

El presidente dominicano, Luis Abinader, advirtió que "no permitirá" que las bandas armadas que operan en Haití se acerquen a la frontera y aseguró que las Fuerzas Armadas tienen instrucciones precisas para responder ante cualquier amenaza contra el territorio dominicano.

"Nosotros no vamos a permitir que esas bandas se acerquen a nuestra frontera. Las Fuerzas Armadas saben cómo tienen que actuar", afirmó el mandatario dominicano durante la presentación de la estrategia 'Frontera Fuerte', informó el Palacio Nacional en un comunicado.

Abinader ordenó acelerar la expansión de la verja perimetral inteligente mediante la construcción de 13 kilómetros adicionales, que se sumarán a los 54 kilómetros ya construidos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de disuasión y respuesta ante cualquier amenaza.

El gobernante dijo que la estrategia contempla también la reorganización de la vigilancia fronteriza mediante ocho áreas operativas supervisadas por oficiales superiores para aumentar el control territorial y la capacidad de reacción.

Asimismo, reveló la creación de un mercado fronterizo binacional en el municipio de Restauración, en la provincia de Dajabón (noroeste).

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En esa demarcación opera desde hace décadas el mayor intercambio comercial entre República Dominicana y Haití, que comparten una porosa frontera de algo más de 390 kilómetros.

La construcción de la verja perimetral comenzó en 2022 con el propósito de regular los flujos transfronterizos comerciales y migratorios, enfrentar el contrabando, el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad en la región, informó el Gobierno dominicano entonces.