Sheinbaum recibe a director de J.P. Morgan para hablar sobre México y Norteamérica

“Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, escribió la mandataria en una publicación en sus redes sociales.

Sheinbaum identificó a J.P. Morgan como “el banco con más valor de mercado a nivel mundial” y destacó que la reunión se realizó en la sede del Ejecutivo mexicano.

La reunión ocurre en un contexto en el que México busca reforzar su posición dentro de las cadenas regionales de suministro y mantener el atractivo del país para la inversión extranjera, particularmente ante la relevancia del comercio de Norteamérica, su red de tratados comerciales y el proceso de relocalización de empresas o “nearshoring”.

En tanto, la agenda comercial regional se mantiene como uno de los temas centrales para el país por su integración con sus principales socios comerciales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Más temprano, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, señaló a medios que México buscará aprovechar los espacios que dejará reducir la dependencia de suministros desde Asia en industrias ubicadas en Norteamérica como en semiconductores, inteligencia artificial, dispositivos médicos, electro movilidad y otros.