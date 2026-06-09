Una familia vinculada al 'caso Lyhanna' demanda al Estado francés por 'falta grave'

En declaraciones a RTL, el letrado de la familia, Pierre Debuisson, explicó que iniciará dos procedimientos paralelos: una acción de responsabilidad contra el Estado ante un tribunal judicial por presunta negligencia grave y una segunda vía penal relacionada con la gestión del expediente.

Este anuncio se produce mientras aumenta la presión política e institucional por el caso de Lyhanna, cuya muerte ha provocado una profunda conmoción en Francia y ha reabierto el debate sobre las deficiencias de la administración pública y del sistema judicial en la prevención de los delitos sexuales contra menores.

El caso ha generado una fuerte polémica después de que trascendiera que Jérôme Barella, principal sospechoso de la muerte de Lyhanna, había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones de menores, sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne este martes a los ministros de Justicia, Interior, Educación y Sanidad para examinar nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de los menores y mejorar la respuesta frente a las violencias sexuales.

Tras la muerte de Lyhanna, numerosos diputados y asociaciones han reclamado la aprobación urgente de una legislación específica para combatir las agresiones sexuales contra mujeres y niños.

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Lecornu confirmó la víspera que el proyecto será remitido al Consejo de Estado "en los próximos días" y adelantó que incluirá disposiciones complementarias al proyecto de ley sobre protección de la infancia actualmente en preparación.

Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Rémy Heitz, reconoció ayer que existió "un fracaso" en el tratamiento judicial del caso y reclamó una revisión exhaustiva de los procedimientos para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

Fue precisamente lo que el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, anunció el domingo que haría: ordenar una revisión de todas las denuncias que involucren a menores, aproximadamente 70.000 expedientes, antes del 14 de julio.

Y ayer, tras reunirlos en la sede del Ministerio de Justicia, pidió a los fiscales jefes que elaboren antes del 14 de julio un inventario exhaustivo de todas las denuncias en trámite por delitos o crímenes cometidos contra menores en las que las investigaciones no hayan avanzado suficientemente o en las que aún no se haya interrogado a los sospechosos.

El objetivo es determinar si el caso Lyhanna constituye una falla aislada o si existen problemas estructurales más amplios en el tratamiento judicial de este tipo de expedientes, dijo.

La indignación social se ha traducido también en movilizaciones masivas. Miles de personas se concentraron el lunes en decenas de ciudades francesas y frente al Ministerio de Justicia, en París, para denunciar los fallos del sistema judicial.

En medio de la indignación general, el presidente francés, Emmanuel Macron, acompañado por la primera dama, Brigitte Macron, visitará mañana miércoles el Hospital Robert-Debré de París para participar en la colocación de la primera piedra del Instituto del Cerebro Infantil, y recorrerá la Unidad de Atención Pediátrica para Menores en Riesgo (UAPED), especializada en la acogida de niños víctimas de violencia, informó hoy el Elíseo.

El jefe del Estado mantendrá encuentros con equipos científicos y médicos, así como con familias afectadas por trastornos del neurodesarrollo, antes de rendir homenaje a los profesionales implicados en la protección y acompañamiento de menores víctimas de abusos.