268 nigerianos evacuados de Sudáfrica tras ataques xenófobos llegan el jueves a Lagos

El embajador interino interino de Nigeria en Pretoria, Alexander Ajayi, "acompañará al primer grupo de 268 pasajeros al país y los entregará al Ministro de Estado de Asuntos Exteriores”, indicó dicho departamento en un comunicado.

Los repatriados, que constituyen la primera tanda de un contingente de al menos 1.094 solicitantes, viajan en un aviòn que despegó hoy desde el Aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo y que está previsto que aterrice en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos alrededor de las 05:00, hora local (04:00 GMT) del jueves.

Debido al flujo continuo de personas que buscan huir de la violencia, el portavoz de la Cancillería nigeriana, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, anunció que el proceso de selección y registro en Pretoria, capital sudafricana, se ha extendido hasta el domingo 14 de junio para dar cabida a más solicitantes.

Solo este miércoles unos 500 ciudadanos nigerianos iniciaron su proceso de repatriación voluntaria en la sede de la diplomacia nigeriana, según medios locales.

Para facilitar la salida de los afectados, la embajada nigeriana negoció con éxito la concesión de exenciones con las autoridades sudafricanas para aquellos ciudadanos con infracciones migratorias, garantizando que pudieran abordar el avión de regreso en lugar de ser detenidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Nigeria, a través de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA) y otros departamentos de asistencia social, ha desplegado un sistema integral en el aeropuerto de Lagos para asegurar la documentación, el apoyo psicológico y el traslado de los retornados antes de que se reúnan con sus familias en sus comunidades de origen.

Además de Nigeria, Zimbabue, Ghana y Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos, mientras Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW).