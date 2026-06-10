Al menos doce muertos en un tiroteo en un asentamiento informal en el norte de Sudáfrica

Según informó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en un comunicado, los agentes recibieron este martes a las 23.10 hora local (21.10 GMT) una alerta sobre el incidente, ocurrido en el asentamiento informal de Jumpers, en el suburbio de Cleveland.

Ocho hombres y tres mujeres murieron en el lugar de los hechos, mientras un noveno hombre falleció más tarde tras ser trasladado al hospital, y al menos nueve personas que sufrieron heridas de bala fueron llevadas a diferentes centros médicos.

Según las informaciones preliminares, diez sospechosos se habrían bajado de un coche Toyota Quantum blanco en una gasolinera de la zona, detalló el SAPS.

"Al parecer, los sospechosos entraron en el asentamiento informal por ambas entradas y se movieron por la zona, abriendo fuego contra residentes y miembros de la comunidad en varios puntos antes de huir del lugar en el mismo vehículo", añadió.

Todavía no se han llevado a cabo detenciones y se desconoce el motivo del ataque, señaló la Policía, mientras detectives y expertos forenses y de inteligencia criminal han sido movilizados para esclarecer los hechos.

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Sudáfrica registró en el último trimestre de 2025 unos 5.940 homicidios, con aumentos de casos en dos de las nueve provincias del país, pese a un descenso general del 8,7 % en comparación con el mismo periodo en 2024.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y que tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y encabeza la tabla en África con 40,3 cada 100.000 habitantes, según datos de las Naciones Unidas.