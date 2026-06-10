Asics escindirá la popular marca de calzado Onitsuka Tiger para potenciar su valor

El Consejo de Administración de Asics decidió transferir el negocio de Onitsuka Tiger a su filial OT Group mediante una escisión por absorción con efecto a partir del 1 de enero de 2027, según un comunicado de la firma nipona, que informó de que la firma del acuerdo está prevista para el 1 de octubre.

Asics aseguró que esta reestructuración permitirá que Onitsuka Tiger adopte una estructura operativa "más independiente", agilizando así la toma de decisiones y generando una "competitividad acorde con las características de la marca".

Con esta decisión, apuntó la compañía, pretenden "potenciar aún más" el valor de Onitsuka Tiger, lograr un crecimiento empresarial sostenible e incrementar el valor corporativo del grupo.

Tras el anuncio, las acciones de Asics en la Bolsa de Tokio subían un 2,24 %.

Onitsuka Tiger fue fundada hace 77 años, en 1949, centrada en el calzado deportivo, y se fusionó en 1977 con otras dos compañías para formar la actual Asics. Onitsuka Tiger, que obtuvo gran popularidad a principios de los 2000 con motivo de la cultura pop, ha tenido un nuevo resurgimiento al reorientarse como marca de moda de lujo urbana.