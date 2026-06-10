Autoridad electoral de Perú pide calma a ciudadanía y políticos hasta fin del escrutinio

"El JNE exhorta a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas por la legislación electoral para la segunda elección presidencial", indicó la máxima autoridad electoral en un comunicado.

Señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el procesamiento de las actas electorales recibidas del territorio nacional y del extranjero, donde el escrutinio se ubica al 83,5 %.

Además, agregó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) están atendiendo las 1.613 actas observadas y los demás procedimientos previstos en el marco de la justicia electoral, incluyendo aquellos relacionados al recuento de votos cuando corresponda conforme a ley.

"Es importante recordar que los resultados oficiales solo podrán determinarse una vez concluidas las etapas de cómputo y de justicia electoral establecidas por la normativa", indicó el JNE.

Asimismo, recordó que con el fin de fortalecer la transparencia del proceso, la ciudadanía puede consultar el estado de las actas observadas a través de una plataforma digital habilitada en el portal del JNE.

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"El Jurado Nacional de Elecciones reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas", concluyó.

Este miércoles, Sánchez invocó con "energía" que se respete la voluntad del pueblo, después de criticar que el responsable de la encuestadora Ipsos haya salido el lunes a señalar como probable ganadora a Fujimori, pese a que la proyección presentada por su empresa el domingo daba un empate técnico con el izquierdista levemente por delante.

El candidato de Juntos por el Perú preguntó cuál es la responsabilidad de Torres al contradecir los resultados originales de su proyección, que lo daba a él como ganador, aunque por un estrecho margen, y lo acusó de provocar "confusión" entre la ciudadanía.

Por ese motivo, Sánchez señaló que ha pedido una reunión con los organismos electorales "por todas estas cosas extrañas que están sucediendo" y que dijo que no son casualidades.

El ganador de la contienda obtendrá el derecho a gobernar el país por los siguientes cinco años (2026-2031), después de una década de inestabilidad política con ocho presidentes en ese tiempo, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.