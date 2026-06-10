Barnes, "sumamente honrado" por sumarse a la nómina de los Premios Princesa de Asturias

"Estoy encantado de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras, del que tenía conocimiento desde hace muchos años", señaló en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946) destacó que "la valía de un premio siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente", y por ello se siente "sumamente honrado" de unirse "a este listado de tan distinguidas personas de todo el mundo".

El autor de 'Inglaterra, Inglaterra' sucede al español Eduardo Mendoza en el palmarés del Premio Princesa de Asturias de las Letras, un reconocimiento que ha recaído anteriormente en el japonés Haruki Murakami (2023), el francés Emmanuel Carrère (2021), la candiense Anne Carson (2020), el estadounidense Philip Roth (2012), el israelí Amos Oz (2007) o el mexicano Carlos Fuentes (1994).

El jurado ha distinguido a Barnes, uno de los novelistas más influyentes en lengua inglesa de las últimas décadas y autor de novelas como 'El loro de Flaubert', 'Hablando del asunto' y 'Nada que temer', por ser un "extraordinario narrador y ensayista" que además ofrece "una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano".

Presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, el jurado ha destacado además que Barnes "emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Su obra reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea", recoge el acta.