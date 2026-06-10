Bruselas presenta sus primeras estrategias frente a retos de comunidades costeras e islas

Las propuestas, anunciadas en rueda de prensa por el vicepresidente comunitario Raffaele Fitto y el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, no se aplicará sin embargo a las regiones ultraperiféricas como Canarias, para las que Bruselas presentará a finales de este año una estrategia específica.

La idea es responder a los desafíos que enfrentan esas zonas, en las que viven 95 millones de personas en la UE y que se encuentran en la primera línea del cambio climático, explicó el comisario Kadis.

Entre las amenazas se incluye la pérdida de biodiversidad y la contaminación marina, el exceso de turismo, la escasez de viviendas asequibles, las limitadas oportunidades de empleo o las "amenazas a la seguridad debido a su ubicación geográfica".

Bruselas alerta de que esas presiones, "si no se abordan (...) corren el riesgo de socavar los medios de subsistencia, la seguridad y la prosperidad".

La estrategia incluye tres prioridades, empezando por la promoción de una economía azul fomentando la innovación, nuevos modelos de negocio como el turismo pesquero, la bioeconomía o la energía renovable marina.

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En segundo lugar, quiere promover lugares inclusivos y atractivos para mejorar la calidad de vida y apostar por soluciones con liderazgo local.

Entre otras cosas, plantea empoderar a las comunidades costeras en la planificación espacial marítima con la próxima Ley de los Océanos, así como apoyar las cadenas de suministro de la bioeconomía azul a través de proyectos locales.

Además, quiere desarrollar un sistema de certificación para créditos de carbono azul que genere nuevas oportunidades para los servicios y los ingresos de la economía azul en las comunidades costeras.

Por último, apuesta por impulsar la resiliencia climática a través de evaluaciones de riesgo más exhaustivas, la elaboración de mapas de inversión y el apoyo al desarrollo de capacidades para la adaptación costera, con la participación del Banco Europeo de Inversiones, entre otros.

El vicepresidente Fitto recordó que la UE cuenta con 4.000 islas habitadas en las que viven 17 millones de personas e indicó que la insularidad cuesta cada año millones de euros.

Para responder a las necesidades existentes, la estrategia se estructura en torno a cuatro pilares; empezando por el objetivo del desarrollo económico. En particular se quiere mejorar la conectividad, competitividad e innovación, impulsar el emprendimiento, la diversificación de la economía, el turismo sostenible y la digitalización.

Otro de los pilares es la seguridad energética y la protección del medio ambiente, acelerando la descarbonización, las energías renovables, la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

En tercer lugar incide en la necesidad de fortalecer los servicios públicos, la sanidad, la vivienda, la educación y la inclusión social para revertir la despoblación y retener a los jóvenes.

Por último, apuesta por reforzar la resiliencia frente a desastres naturales vinculados a la crisis climática, los riesgos marítimos y otras amenazas emergentes.

Para avanzar, promueve el establecimiento de un diálogo regular entre las instituciones de la UE y las partes de las islas, así como medidas de apoyo técnico, incluido el desarrollo de capacidades y el intercambio de buenas prácticas.