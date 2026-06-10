China promete defender a sus empresas ante las nuevas sanciones de la UE

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian reiteró hoy en rueda de prensa que Pekín se opone "firmemente" a las sanciones unilaterales que no cuenten con una base en el derecho internacional ni con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Lin aseguró que China ha trasladado en numerosas ocasiones sus protestas a la parte europea y le ha instado a "corregir sus prácticas erróneas" y revocar esas sanciones, que calificó de "ilegales".

El vocero añadió que Pekín seguirá de cerca la evolución de la situación y adoptará las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

Las declaraciones se producen después de que la Comisión Europea presentara este martes su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, centrado en los sectores energético, financiero y comercial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que las nuevas medidas incluyen restricciones adicionales contra la denominada "flota fantasma" rusa y buscan mantener la presión sobre las fuentes de ingresos de Moscú.

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Por su parte, Kallas señaló que el paquete también incorporará controles de exportación y medidas contra unas cincuenta empresas de terceros países, incluidas entidades con sede en China, Turquía, Kirguistán, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos e India, a las que Bruselas acusa de contribuir al complejo militar-industrial ruso.

Las relaciones entre China y la UE han atravesado diversos episodios de tensión en los últimos años, marcados por las investigaciones comerciales recíprocas, las diferencias sobre la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por Bruselas a empresas chinas por su presunta colaboración con Rusia.