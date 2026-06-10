Colonos israelíes agreden a tres policías durante desalojo de una colonia en Cisjordania

"Durante la noche, fuerzas de seguridad operaron para evacuar un puesto de avanzada ilegal que había sido establecido en los terrenos cercanos a Ma'ale Amos", anuncia un comunicado, "al inicio de la operación, las fuerzas se encontraron con una resistencia activa".

A su llegada, los agentes declararon el perímetro un área militar cerrada y exigieron el desalojo de los colonos israelíes, que agredieron a las agentes.

Los policías detuvieron a un colono de 18 años por presuntamente participar en la agresión y "se esperan más detenciones de sospechosos implicados en los hechos".

Los puestos de avanzada, que se constituyen con chabolas prefabricadas, suponen el inicio de un asentamiento israelí ocupando ilegalmente territorio palestino en Cisjordania.

Sin embargo, las autoridades suelen tolerar su creación y los regularizan, ya sea como nuevos asentamientos o como barrios de otros ya existentes.

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La violencia colona se dirige habitualmente contra la población palestina de Cisjordania, a la que acosan robando su ganado, incendiando o destruyendo sus campos o con agresiones para forzar su desplazamiento.

Al menos 13 palestinos han muerto este 2026 por ataques de colonos en Cisjordania, uno de ellos menor de edad, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). En estos ataques es habitual la connivencia tanto de la Policía de Fronteras como del Ejército de Israel.