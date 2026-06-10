Consorcio 116 Sertões logra la concesión de la principal ruta del noreste de Brasil

La Ruta de los Sertões conectará el municipio de Feira de Santana (Bahía) con Salgueiro (Pernambuco) a lo largo de más de 500 kilómetros de carretera que atraviesan 16 municipios.

De acuerdo con Nova Infra Invest, el corredor desempeñará un papel estratégico en la integración regional y el transporte de carga, además de impulsar el desarrollo económico de las comunidades de su entorno, lo que, "consolida nuestra capacidad para invertir y operar activos estratégicos con una gobernanza sólida y una visión de largo plazo", afirmó Paulo Melo, CEO de Nova Infra Invest.

La Ruta de los Sertões tendrá un plazo de concesión de 30 años y contempla inversiones cercanas a los 4.000 millones de reales (unos 792 millones de dólares), destinadas a la modernización de la infraestructura vial, la mejora de los estándares de seguridad y el incremento de la capacidad operativa de la carretera.

Nova Infra Invest destacó el impacto social y ambiental del proyecto, con el que se prevé una reducción significativa de los accidentes de tráfico, mejoras en las operaciones logísticas de la región y una disminución de las emisiones de CO₂.

Asimismo, durante su ejecución, la concesión tiene el potencial de generar cerca de 60.000 empleos directos, indirectos e inducidos, lo que la consolida como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del noreste brasileño.