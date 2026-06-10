Costarricense Lina Ajoy, primera mujer en dirigir el ente de integración de Centroamérica

La Cancillería costarricense felicitó a Ajoy y le deseó "éxito en esta nueva responsabilidad", al tiempo que reafirmó "la confianza en que su labor permita garantizar una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional"

El Gobierno costarricense también mostró su confianza en que Ajoy dará "continuidad administrativa y política del Sistema en favor de la población centroamericana".

Ajoy formaba parte de una terna presentada por Costa Rica para el cargo y fue elegida este miércoles en una votación efectuada durante una reunión extraordinaria virtual de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en la que participaron el vicepresidente de Costa Rica, Francisco Gamboa; los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana).

Además, el vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa; los co-ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada y Valdrack Jaentschke; y los vicecancilleres de Belice, Amalia Mai, y de Panamá, Carlos Hoyos, según la información de la Cancillería costarricense.

La nueva secretaria general del SICA comenzará sus funciones el 9 de agosto próximo para el período 2026-2030.

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"Ajoy suma 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático. Es embajadora de carrera, abogada y notaria y posee formación en Mediación y Cooperación. Domina los idiomas inglés e italiano. Su más reciente experiencia internacional fue como embajadora de Costa Rica en El Salvador, donde también representaba a Costa Rica ante el SICA y Belice", detalló la Cancillería costarricense.

En su hoja de vida también figuran los cargos dentro de la Cancillería como directora general de Servicio Exterior, directora Alterna de Política Exterior y directora Alterna de Cooperación Internacional.

El pasado 26 de mayo el Gobierno de Nicaragua reclamó su "derecho" a ocupar la secretaría general del SICA, que se encuentra vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el periodo 2022-2026.

Managua recordó en mayo pasado que había presentado tres ternas, con un total de nueve candidatos, para asumir la secretaría general del SICA, la cual, sostuvo, corresponde a Nicaragua, y las tres ternas "han sido rechazadas en distintos momentos y circunstancias”.

Para el Ejecutivo nicaragüense, el rechazo a sus candidatos revela “la existencia de un bloqueo injustificado, injustificable, ilegal e ilegítimo” en contra de Nicaragua.