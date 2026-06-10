Cuba denuncia que la ONU no puede repartir su ayuda humanitaria por el bloqueo petrolero

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que esos contenedores con "productos esenciales", que ya están en el país y suman unos 6,3 millones de dólares, "no está llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible".

"El bloqueo energético de EE.UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana. Es parte del castigo colectivo que aplica el Gobierno estadounidense contra el pueblo cubano", afirmó el ministro.

Rodríguez incidió en que la medida de presión de Washington, vigente desde el pasado enero, no sólo afecta a la economía, sino que "frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales, evidenciando su carácter extraterritorial".

Naciones Unidas ha calificado el bloqueo petrolero de contrario al derecho internacional. Esta semana la Oficina de Derechos Humanos de la ONU solicitó "con firmeza" a EE.UU. el levantamiento de las sanciones que han empujado a la población de Cuba al "sufrimiento" e, incluso, a la muerte de menores de edad.

EFE adelantó el pasado 1 de junio que Naciones Unidas tenía cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no podía distribuir o estaba repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla.

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Además de esas 20.000, que se encuentran en puertos y almacenes en territorio cubano, las agencias de la ONU tienen comprometidos varios miles de toneladas de ayuda más que no pueden llevar a la isla por las sanciones.