Ecuador abre la convocatoria local para la final iberoamericana de monólogos científicos

Guayaquil (Ecuador), 10 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ya está abierta la convocatoria para participar en el concurso "Solo de Ciencia Ecuador", que permitirá elegir a la persona que representará al país en la Final Iberoamericana de Monólogos Científicos, que se desarrollará en Costa Rica en noviembre próximo.