Ecuador gana campeonato de baile que reunió a seis países en Brasil

Con 18 años de trayectoria y más de un centenar de estudiantes entre niños, jóvenes y adultos, la mencionada academia y agrupación artística, obtuvo el galardón exclusivo a la mejor agrupación de todo el evento.
Fue campeona de la categoría Varsity (mayores de 12 y menores de 18 años), de la categoría infantil (de 8 a 11 años), y logró el cuarto lugar en la categoría Megacrew (más de 10 participantes).
Asimismo, obtuvo la clasificación para toda la academia Hypnotic a la final de la Liga Internacional de Danzas Aeróbicas y Ritmos (LID) y el máximo galardón a Bryan Proaño como mejor coreógrafo del evento, realizado en mayo con 82 puestas en escena de alrededor de 40 academias de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y también de México.
Este logro demuestra "que el talento, la disciplina y la perseverancia de la juventud ecuatoriana pueden dejar huella en escenarios internacionales", señaló Proaño.