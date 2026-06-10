El CAC-40 de París cede el 0,51 %

París, 10 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este miércoles un 0,51 %, en línea con la cotización de los principales índices estadounidenses, prudentes ante el devenir del conflicto en Oriente Medio y la constatación del agravamiento de la inflación en EE. UU., tal y como esperaban los analistas.