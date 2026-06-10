El candidato peruano Sánchez se solidariza con Gustavo Petro, tras anuncio de suspensión

En un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, Sánchez afirmó que Petro fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano y cuyo compromiso con la democracia, las instituciones y la paz ha quedado demostrado a lo largo de su trayectoria pública.

El candidato peruano, que mantiene un empate técnico con la derechista Keiko Fujimori en el escrutinio de la segunda vuelta electoral de Perú, añadió que sigue "con preocupación los acontecimientos que hoy se desarrollan en Colombia".

"Más allá de las diferencias políticas, toda controversia institucional debe resolverse con estricto apego a la Constitución, al debido proceso y al respeto de la voluntad popular expresada en las urnas", expresó Sánchez, quien es muy cercano al destituido y apresado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El aspirante progresista subrayó que la estabilidad democrática de la región no puede quedar expuesta a decisiones que generen incertidumbre o cuestionamientos sobre la soberanía ciudadana.

En ese sentido, Sánchez expresó que América Latina necesita más democracia, más institucionalidad y más respeto por el mandato popular, y que "lo que ocurra en Colombia importa a toda la región y debe resolverse dentro del marco constitucional y democrático".

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Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al jefe de Estado hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por su presunta participación en política durante la actual campaña electoral.

La inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación", afirmó Arizabaleta.

Petro ha sido denunciado varias veces por su presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el pasado 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Sin embargo, el congresista Alejandro Ocampo, que pertenece a la misma comisión parlamentaria, aseguró que ese grupo no había tomado la decisión de suspender a Petro y que el mandatario seguía en funciones.