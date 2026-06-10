El candidato Sánchez llama a fuerzas democráticas a hacer que se respete el voto en Perú

En declaraciones a periodistas, Sánchez dijo invocar con "energía" que se respete la voluntad del pueblo, después de criticar que el responsable de la encuestadora Ipsos haya salido el lunes a señalar como probable ganadora a Fujimori, pese a que la proyección presentada por su empresa el domingo daba un empate técnico con Sánchez levemente por delante.

El candidato de Juntos por el Perú preguntó cuál es la responsabilidad de Torres al contradecir los resultados originales de su proyección, o conteo rápido, que lo daba a él como ganador, aunque por un estrecho margen, y lo acusó de provocar "confusión" entre la ciudadanía.

Por ese motivo, Sánchez señaló que ha pedido una reunión con la Asociación Civil Transparencia, que ordenó la proyección realizada por IPSOS, y con los organismos electorales "por todas estas cosas extrañas que están sucediendo" y que dijo que no son casualidades.

Incluso llegí a decir que la situación le recuerda al año 2000, cuando el expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, resultó reelegido por segunda vez consecutiva bajo fuertes acusaciones de fraude sobre Alejandro Toledo, que después ganó las elecciones de 2001.

El candidato izquierdista, quien postula en nombre del apresado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), agregó que "la gente tiene derecho" a manifestarse en las calles y que se trata de una "autoconvocatoria", que circula en redes sociales.

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"La democracia hay que defenderla, creo que es correcto", añadió Sánchez al ser consultado sobre las marchas que se han realizado en algunas ciudades del país en las últimas horas en apoyo a su candidatura.

Remarcó que "si el pueblo se está movilizando, llamo a la respuesta democrática y a una acción pacifica".

El actual legislador y también exministro de Castillo pidió mantener el "ojo vigilante" porque "todavía hay un tramo importante" en el cómputo oficial de votos, y declaró seguir ese proceso "con esperanza".

Con el 97,8 % de actas oficiales contabilizadas, Sánchez recibe el 50,01 % del sufragio con 9.011.302 votos, mientras que la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) tiene el 49,98 % con 9.006.337 votos, lo que representa una diferencia de menos de 5.000 apoyos a favor del primero.