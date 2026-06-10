El Congreso de España da luz verde el Tratado de Amistad con Francia

El opositor PP volvió a votar en contra por estar en desacuerdo con el artículo del convenio que permitiría que miembros de ambos gobiernos asistan a los consejos de ministros del otro, pese a que los dos países firmaron un "acuerdo de interpretación" hace dos meses.

El Tratado de Amistad y Cooperación fue rechazado en el pleno el 14 de mayo de 2025 y ya había sido recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional -aún pendiente de resolución- por considerar que la Constitución solo menciona que el rey puede asistir a las sesiones, lo que excluiría por tanto la presencia de otras personas que no sean el jefe de Estado o los miembros del Gobierno.

El Tratado entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, fue acogido inicialmente con una abstención por parte de los populares cuando se votó el dictamen en comisión, pero después cambiaron a un 'no' en el pleno.

Más allá del artículo en discordia, el acuerdo establece, entre otras cosas, la creación de un Consejo franco-español de Defensa y Seguridad y grupos de trabajo sobre cuestiones migratorias e Interior.

En economía e infraestructuras, refuerza las interconexiones energéticas, de transporte y telecomunicaciones, e incluye el impulso a proyectos como H2Med (el primer gran corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea) entre Barcelona y Marsella.

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Además, ambos países se comprometen a consultarse antes de grandes decisiones europeas y a fomentar el intercambio cultural y educativo.

Justo este miércoles, cuando se volvía a votar esta iniciativa, el Gobierno francés manifestó su deseo de que España ratifique el tratado, ya que consagra las relaciones "excepcionales" entre ambos países y permitirá "avances reales".