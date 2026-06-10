El Gobierno prorruso búlgaro matiza que no donará armas a Ucrania pero si permite su venta

El ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, explicó hoy a la emisora bTV que esa decisión se ajusta a la postura que el partido de Radev, Bulgaria Progresista, defendió durante la campaña para las elecciones del 19 de abril que ganó con mayoría absoluta.

"Estamos suspendiendo el suministro de armas y municiones de los depósitos del Ejército búlgaro. La palabra clave es suministro, no venta", explicó el ministro.

Al ser preguntado sobre si el Gobierno no está ignorando la decisión del Parlamento de 2023 de brindar asistencia militar a Ucrania, Stoyanov afirmó que aquella moción estipula que ese apoyo está condicionado a las posibilidades de Bulgaria.

"La guerra en Ucrania no se resolverá en el campo de batalla. Vemos una guerra de posiciones y, por mucho armamento que se acumule, lo único que se consigue es la pérdida de vidas humanas. Es hora de sentarse a la mesa de negociaciones", dijo ayer el ministro al anunciar el fin de la ayuda militar.

Bulgaria no ha vendido armas directamente a Ucrania a través de canales gubernamentales sino a través de intermediarios como Polonia, la República Checa, Estados Unidos y Rumanía, según varios medios.

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Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, la producción de la industria de defensa búlgara se ha disparado un 200 %, y en 2025 ya generaba entre el 2 % y el 4 % del PIB del país.

Los anteriores Gobiernos búlgaros contribuyeron primero al esfuerzo bélico de Ucrania con envíos de municiones y combustible a través de intermediarios y desde finales de 2022 y hasta 2024 con paquetes de ayuda militar aprobados oficialmente por el Parlamento.

Bulgaria es uno de sus mayores productores de municiones de calibre de la antigua Unión Soviética, que usa también Ucrania.

El primer ministro Radev, un antiguo militar y que fue presidente de Bulgaria antes de ganar con mayoría absoluta las elecciones parlamentarias del pasado abril, ha defendido la negociación con Rusia desde el comienzo del ataque de ese país a Ucrania en febrero de 2022.

Radev también se opone a las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia.