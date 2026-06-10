El Organismo nuclear de la ONU insta a Irán a cooperar con los inspectores

El texto, propuesto por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, fue aprobado por 21 de los 35 países presentes en la Junta, mientras que tres (China, Rusia y Níger) votaron en contra, diez se abstuvieron y uno no votó.

La iniciativa diplomática, que pretende aumentar la presión sobre Irán para volver a permitir más inspecciones nucleares, se produce en medio de las más recientes tensiones en el golfo Pérsico, con ataques mutuos de Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

La resolución señala que es "esencial y urgente" que Irán entregue a los inspectores del OIEA "sin demora" la información completa de sus inventarios de materiales nucleares.

Solo así, agrega el texto, Irán puede cumplir con sus obligaciones legales y garantizar que no existen desvíos de materiales nucleares para fines militares.

Las cuatro potencias occidentales que impulsaron la resolución acusan a Irán desde hace años de no cumplir sus obligaciones en cuanto a salvaguardias (controles) bajo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP).

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La disputa nuclear con Irán, que ya dura más de dos décadas, culminó en los ataques de Israel y Estados Unidos de junio de 2025 contra las principales instalaciones nucleares del país.

Desde entonces, Irán ha vetado el acceso a los inspectores del OIEA para verificar el estado de esas instalaciones y el paradero de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido, con posible doble uso, civil y militar.

El pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos volvieron a atacar a Irán, incluyendo numerosas instalaciones atómicas.

Desde abril está en vigor un frágil alto el fuego, con el objetivo de alcanzar un acuerdo más amplio entre las partes.

Irán calificó la resolución como "innecesaria, politizada y provocadora" y criticó que no incluye mención alguna de los recientes ataques militares contra sus instalaciones atómicas.

El embajador de Irán ante el OIEA, Ali Reza Najafi, destacó en declaraciones a la prensa que su país concedió acceso a los inspectores a las instalaciones atómicas no atacadas pese a los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

"No vemos ningún valor agregado (de esa resolución). Es una medida contraproducente y solo complicará la situación actual", dijo el diplomático iraní.

"Irán seguirá actuando de acuerdo con sus obligaciones internacionales, aunque no dudará en defender a su gente y en proteger sus derechos y su soberanía", concluyó Najafi.