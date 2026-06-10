El papa lleva mensaje de esperanza a cárcel de Brians 1: "El pasado no condena el futuro"

"Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona", afirmó el papa en su discurso ante los cerca de 80 reclusos y reclusas de Brians 1 y también algunos de los centros de Brians 2 y Wad Ras.

"No existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada", añadió.

En Brians 1, el papa escuchó los emocionados testimonios de Montse y Josefina, dos reclusas que han relatado cómo han recuperado la fe en la cárcel.

A su llegada a la cárcel, el papa fue recibido por varias autoridades, entre ellas el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ya dentro del centro, los reclusos recibieron al papa cantando 'Ayúdame a caminar'.

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En el encuentro con el pontífice, que los presos esperan desde hace semanas con nervios y emoción, participan 22 mujeres (13 de Brians 1 y nueve de Wad Ras) y 58 hombres (26 reclusos de Brians 1 y 32 de Brians 2). Todos han mantenido una estrecha relación con la práctica religiosa durante su tiempo en la cárcel.

Entre ellos Josefina, que ejerce de peluquera en el módulo de mujeres de la cárcel y que recuerda el día en el que el padre Jesús Roi, referente católico de las internas de Brians, le anunció que era una de las elegidas para dirigir unas palabras al pontífice.

"Le di un abrazo tremendo, me sentí muy privilegiada, sinceramente, y me puse a llorar", relató hace unos días a la prensa.

Se trata de la primera visita en la historia de un pontífice a una cárcel de España.