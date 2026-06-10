Es hora de que Europa entable conversaciones con Putin sobre Ucrania, dice finlandés Stubb

"Nos encontramos en una situación en la que Ucrania goza de una posición de fortaleza militar, política y económica. Por ello, creo que ya es hora de que Europa dé un paso adelante y entable conversaciones diplomáticas con los dirigentes de Rusia, más concretamente con el presidente Putin", dijo Stubb en rueda de prensa con el presidente de Kenia, William Ruto.

No obstante, el mandatario finlandés señaló que antes de iniciar el diálogo político con Rusia y nombrar un representante para unas eventuales negociaciones, Europa debe coordinarse para acordar una agenda y un posición comunes.

A su juicio, la mejor opción es que Europa esté representada en el eventual proceso negociador por Alemania, Francia y Reino Unido, por lo que no se trataría estrictamente de un esfuerzo de la Unión Europea (UE), organización a la que ya no pertenece el Reino Unido.

"Creo que es importante que los principales actores -Francia, Alemania y el Reino Unido- estén al frente", dijo Stubb, quien descartó desempeñar un papel personal en las negociaciones entre Kiev y Moscú pese a que su nombre ha sonado como posible mediador europeo.

"Si un país como Finlandia o Noruega puede trabajar entre bastidores, facilitar y ayudar en estas negociaciones, adelante, pero yo personalmente no me veo como un representante en este asunto", afirmó.

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Putin propuso al excanciller alemán Gerhard Schröder, que ocupó puestos de responsabilidad en empresas públicas petroleras rusas, como mediador en representación de la UE, pero la idea fue rechazada tanto por Ucrania como por las principales capitales europeas, debido a la cercanía del expolítico socialdemócrata al Kremlin.

Europa ha barajado la figura de Stubb como su posible representante por sus dotes diplomáticas, su inquebrantable apoyo a Ucrania y por ser el líder europeo que mejores relaciones mantiene actualmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.