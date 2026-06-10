Facciones palestinas siguen diálogo en Egipto con el desarme como obstáculo

La delegación del grupo islamista Hamás mantuvo "hasta primeras horas de esta mañana" una serie de conversaciones con representantes de otros grupos palestinos, así como con los mediadores -Egipto, Catar y Turquía- sobre una propuesta egipcia de 15 puntos para agilizar el avance en las negociaciones, dijeron las fuentes que pidieron permanecer en el anonimato.

Apuntaron que esa propuesta, cuyo contenido no revelaron, se basa en una "hoja de ruta" presentada a las partes hace dos meses por el alto representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, para iniciar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, suscrito en octubre pasado entre Israel y Hamás.

"Los mediadores lograron superar las diferencias sobre 13 de los 15 puntos de la propuesta, pero los dos principales puntos controvertidos siguen siendo el tema de las armas y la retirada israelí" de Gaza, afirmaron las fuentes.

Indicaron que a esas conversaciones asistieron los jefes de los servicios de inteligencia de Egipto, Hasan Rashad, y Turquía, Ibrahim Kalin, así como el jefe del Gobierno y ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán.

Una fuente de seguridad egipcia aseguró que los mediadores "coinciden sobre la importancia de superar el actual estancamiento en las negociaciones para implementar todos los resultados de la Conferencia de Paz de Sharm el Sheij (de octubre) y el plan del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump" para la paz en Gaza.

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Egipto, Catar y Turquía también subrayaron en las conversaciones con Hamás y otras facciones, como la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, "la necesidad de avanzar hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego para acelerar la pronta recuperación y reconstrucción de Gaza".

La misma fuente no descartó que Hamás y las demás facciones reunidas en El Cairo desde el pasado sábado entreguen su respuesta a la propuesta egipcia "durante las próximas horas", sin dar a conocer más detalles.

Las facciones palestinas, en especial Hamás, insisten en que cualquier recogida de armas en Gaza debe ser realizada bajo supervisión palestina en el contexto de un proceso político integral, y no por Israel. También exigen desmantelar a los grupos armados palestinos que cooperan con el Estado judío en el enclave.

Fuentes egipcias y palestinas dijeron a EFE el pasado domingo que los grupos reunidos en El Cairo respaldan la entrada en Gaza del Comité de tecnócratas creado según el acuerdo de octubre para administrar la Franja, en tanto que exigen la retirada del Ejército israelí a la línea amarilla como punto de partida.