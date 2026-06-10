FundéuRAE: centenario de la muerte de Gaudí, claves de redacción

1. El “centenario”, el “centésimo aniversario” o el “100.º aniversario”La voz “centenario”, empleada de forma descriptiva, se escribe en general con minúscula. Es apropiada la mayúscula cuando forma parte del nombre propio de un congreso, por ejemplo.

En caso de querer emplear la expresión “centésimo aniversario”, el ordinal puede abreviarse con números arábigos, punto y letra volada (“100.º”) o con números romanos (“C”), aunque la expresión “C aniversario” no tiene apenas uso. Resulta admisible su lectura como cardinal, siempre antepuesto al sustantivo que se use (“cien aniversario”, no “aniversario cien”).

2. “Año Gaudí”, resaltesComo nombre oficial del año establecido en conmemoración de esta efeméride por diversas instituciones, resulta apropiado escribir “Año Gaudí” con mayúscula inicial en sus dos términos.

Se recuerda que los lemas se escriben entre comillas y con mayúscula solo en la primera palabra y los nombres propios: “Bajo el lema ‘El orden invisible’, el Año Gaudí 2026 quiere reivindicar la dimensión científica del arquitecto”.

3. El “modernismo”, con minúsculaLo indicado para el nombre de este movimiento artístico es la minúscula inicial: “Gaudí fue mucho más que el máximo representante del modernismo catalán”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

4. “Gaudiano” y “gaudiniano”, adjetivos adecuadosEn las noticias pueden verse enunciados como “Un carnaval gaudiano para los niños de León” o “Espíritu gaudiniano en Temps de Flors”, que utilizan los adjetivos “gaudiano” o “gaudiniano” para aludir a lo relacionado con el arquitecto. Los dos están bien formados siguiendo la pauta de términos como “martiano” y “daliniano”.

5. La “basílica de la Sagrada Familia”, grafías apropiadasEn el nombre de este templo, el genérico “basílica” puede ir en minúscula (“basílica de la Sagrada Familia”) o llevar mayúscula inicial, considerando que forma parte de su nombre propio (“Basílica de la Sagrada Familia”).

Lo mismo ocurre con los nombres con los que se alude a las torres de la basílica, como señala la “Ortografía de la lengua española” en relación con las denominaciones de los recintos de los que se compone un edificio: “El papa León XIV bendecirá la torre/Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia”.

Dado que muy a menudo se mencionan las dimensiones de estas estructuras, se recuerda que para los metros se utiliza el símbolo m, que se escribe sin punto y carece de plural: “Es la iglesia más alta del mundo y el edificio más alto de la ciudad, con 172,5 m”.

6. La “Casa Vicens” o la “casa Vicens”Como sucede con la basílica de la Sagrada Familia, al aludir a otros edificios creados por Gaudí, el genérico puede ir en mayúscula o en minúscula (“Casa Vicens” o “casa Vicens”). Sin embargo, en denominaciones como “museo/Museo Casa Botines Gaudí”, lo indicado es la mayúscula en “casa”, pues el término genérico es “museo”.

7. El artículo en “el Capricho”, en minúsculaEn lo que respecta a la denominación alternativa con la que se hizo popular la villa/Villa Quijano, la casa que Gaudí proyectó en Comillas, el artículo se escribe en minúsculas, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”: “Así es el Capricho, su obra más incomprendida”.

8. Exposiciones y conferencias, resaltesSi se citan dentro de un texto, los títulos de las exposiciones y las conferencias se escriben con mayúscula en la primera palabra y en las que lo requieran por otros motivos, y entre comillas: “‘Código Gaudí, la experiencia inédita’ será una exhibición inmersiva”, “Ofrece este lunes en León la conferencia ‘Los secretos de la obra de Gaudí’”.

En cambio, las reuniones de especialistas y profesionales (jornadas, encuentros, coloquios, etc.) se escriben con mayúscula en todas sus palabras significativas y sin comillas ni cursiva, como señala la “Ortografía de la lengua española”: “Ha organizado el congreso internacional Gaudí: Arte, Belleza, Misterio”.

9. La “naturaleza”, en minúsculaAl referirse a la inspiración que Gaudí tomaba de la naturaleza, lo aconsejable con este último sustantivo es mantenerlo en minúscula, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”: “Gaudí, arquitecto de la naturaleza”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.