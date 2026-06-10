Funglode advierte de niveles de analfabetismo convencional y digital en América Latina

Si bien la tasa de alfabetización en la región es elevada y se sitúa en un 95 %, según datos de la UNESCO y la CEPAL, otros indicadores del Banco Mundial, UNICEF y, de nuevo, la UNESCO, estiman que 4 de cada 5 niños en Latinoamérica y el Caribe (un 80 %) terminarían la primaria sin la capacidad de comprender un texto simple.

"Hay un futuro sombrío en ese aspecto", lamentó Fernández Reyna, para añadir que esta situación se agrava con el incremento del analfabetismo digital, es decir, la incapacidad de un segmento de la población de comprender y utilizar las nuevas tecnologías.

Así pues, reclamó que las instituciones trabajen en dos direcciones simultáneas: continuar con el desarrollo de programas que permitan la consolidación del hábito de la lectura, al tiempo que se lleva a cabo también una transición digital en América Latina.

El expresidente dominicano participó en Madrid en varios eventos organizados por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, como, por ejemplo, un encuentro internacional con líderes políticos, académicos, empresariales e intelectuales para desgranar la situación de Iberoamérica en el actual contexto geopolítico.

Desde Funglode han cerrado esta misma semana un acuerdo con la Biblioteca Nacional de España, con la finalidad de poder aplicar el plan español adaptado a República Dominicana.

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"¿Cómo España lo ha logrado?, ¿cómo se elaboró el diagnóstico para establecer lo que son los hábitos de lectura, cuáles son los textos que se seleccionan para los niños, para los jóvenes, a qué edad se lee? Colaborar en un proyecto de esa naturaleza para nosotros será fantástico", manifestó Leonel Fernández.

Además, este acuerdo incluye un programa de formación de maestros para que gestionen las bibliotecas escolares en el país.

Además, ayer mantuvo un diálogo con el expresidente español Felipe González, al que dijo admirar por su experiencia y porque "compartimos nacionalidad porque también es dominicano" y su agenda concluirá el jueves 12 de junio con diversos actos en la Feria del Libro de Madrid.