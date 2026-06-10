Hasta 3 años de cárcel para los militares de Indonesia que atacaron con ácido a activista

Los cuatro condenados, miembros de la Agencia de Inteligencia Estratégica del Ejército, fueron juzgados en una corte militar de Yakarta y declarados culpables de "agresión premeditada" por el ataque que dejó a Yunus, de 27 años, ciego de un ojo y con quemaduras en el 20 % de su cuerpo.

El activista fue víctima de una agresión con agentes químicos en Yakarta la noche del pasado 12 de marzo, después de participar en una protesta contra la reforma de la Ley Militar -posteriormente aprobada-, criticada por ONG que la consideran un retroceso del proceso democrático que arrancó con la renuncia del dictador Suharto en 1998.

A pesar de que la Fiscalía solicitó 12 años de prisión para los agresores, estos fueron sentenciados a penas que oscilan entre seis meses y tres años de cárcel, según indicó la coalición de oenegés TAUD. Dos de los condenados fueron destituidos de sus cargos, mientras que los otros dos pondrán continuar con su trabajo dentro del Ejército una vez cumplida la condena.

En paralelo, el tribunal reprobó la decisión de Yunus de no participar en el juicio, ni personalmente ni vía Zoom, asegurando que "la buena voluntad del panel de jueces no fue correspondida" por el activista y que, a pesar de que "su estado de salud le impedía comparecer en persona", "incumplió sus obligaciones" al negarse a testificar online.

Yunus solicitó que el juicio se celebrara en un tribunal civil y no en uno castrense, por temor a que los militares saliesen impunes, en un país donde los ataques contra activistas rara vez son castigados y que en los últimos meses ha aprobado leyes militaristas impulsadas por el exgeneral y presidente Prabowo Subianto.

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Tras conocerse el veredicto, el director de Amnistía Internacional en Indonesia, Usman Hamid, aseguró que el fallo "expone las deficiencias del sistema de justicia militar".

"No tiene debidamente en cuenta la participación de otros individuos ni la cadena de mando, a pesar de que investigaciones independientes recientes alegaron que al menos 14 personas estuvieron involucradas (en el ataque a Yunus)", denunció Hamid.

Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 y desde entonces está siendo cuestionado por oenegés que le acusan de restringir el espacio civil y de un retroceso en las libertades.