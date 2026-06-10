Hospitalizan al gobernador del Banco de Japón por una infección y se perderá reunión clave

El vicegobernador del BoJ Ryozo Himino será el encargado de presidir la reunión de la semana que viene, mientras que el otro vicegobernador del organismo, Shinichi Uchida, será el encargado de la rueda de prensa posterior, detalló la agencia de noticias japonesa Jiji Press.

Se espera que Ueda esté hospitalizado unas dos semanas y se reincorpore para la reunión de política monetaria del 30 y 31 de julio.

La mayoría de analistas espera que el banco central suba los tipos de interés en su reunión de la semana que viene hasta el 1 %, su nivel más alto desde septiembre de 1995, para tratar de frenar el aumento de la inflación por el efecto de la guerra en Oriente Medio en los precios de la energía.

El BoJ mantiene desde marzo de 2024 una senda de subidas de los tipos de interés para normalizar la política monetaria del país y estabilizar la inflación en el 2 %, después de años de tipos negativos para hacer frente a la deflación y el estancamiento de los salarios en el archipiélago.