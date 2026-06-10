HRW acusa a Ruanda y el grupo M23 de reclutamiento y detención de miles de personas en RDC

La ONG pro derechos humanos hizo esa acusación en un informe que documenta redadas y arrestos a gran escala en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Según el documento, los investigadores descubrieron que combatientes del M23, con apoyo de personal militar ruandés, "cometieron asesinatos, torturas, castigos corporales y utilizaron trabajos forzados y niños soldados".

Según HRW, estos abusos "constituyen crímenes de guerra y deben investigarse como posibles crímenes de lesa humanidad".

"El M23, respaldado por Ruanda, opera los llamados campos de entrenamiento en el este de RDC, donde los reclutas han sufrido abusos y torturas, en ocasiones con consecuencias fatales", declaró la investigadora principal de Human Rights Watch para la región de los Grandes Lagos, Clémentine de Montjoye.

Montjoye instó a organismos regionales y gobiernos aliados a presionar a las autoridades de Ruanda para que "cesen estos graves abusos y exijan responsabilidades a los culpables".

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HRW entrevistó a 102 exdetenidos que huyeron de los campos de entrenamiento de Rumangabo y Tshanzu, en Kivu del Norte, fueron desplegados con el M23 o se entregaron posteriormente al Ejército congoleño, así como a fuentes de la ONU, diplomáticas, de servicios de inteligencia y de medios de comunicación, entre otras.

Un exdetenido que estuvo en Tshanzu declaró a la ONG: "Yo era sólo un estudiante, nunca antes había visto un cadáver. Me obligaron a enterrar cuerpos siete veces; los pusimos en una fosa común".

El informe también se basa en vídeos y fotografías geolocalizados y verificados, imágenes satelitales de los campos de Rumangabo y Tshanzu, y reconstrucciones en 3D para estimar el número de personas subidas a camiones.

El conflicto en el este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto avivado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (MONUSCO).