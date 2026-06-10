Investigación revela existencia de 8 grupos genéticos del venado de cola blanca en América

Los investigadores analizaron ADN mitocondrial de más de 80 ejemplares provenientes de México, Centroamérica y Suramérica, además de secuenciar genomas mitocondriales completos de individuos de distintas regiones del continente.

Pruebas que les permitieron descubrir la existencia de estos ocho grupos genéticos en el continente, tres de ellos en Norte y Centroamérica y cinco en Suramérica.

"Los análisis sugieren que las poblaciones sudamericanas se originaron a partir de ancestros procedentes de Centroamérica hace aproximadamente 2,2 millones de años, durante el Pleistoceno", señaló este miércoles el Inabio en un comunicado.

El instituto indicó que uno de los hallazgos más relevantes del estudio involucra a Ecuador, ya que los investigadores identificaron un grupo genético propio asociado principalmente a poblaciones andinas ecuatorianas, además de una pequeña diferenciación en ejemplares de la costa del Pacífico.

Según los análisis, las poblaciones ecuatorianas podrían haber desempeñado un papel importante como puente evolutivo entre los venados del norte y del sur de Suramérica; una posición estratégica que habría facilitado el intercambio genético a lo largo de miles de años.

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No obstante, los investigadores señalan que "los venados ecuatorianos mostraron niveles relativamente bajos de diversidad genética en comparación con otros grupos estudiados, un resultado que podría estar relacionado con procesos históricos de aislamiento poblacional".

El Inabio aseguró que aunque las diferencias genéticas encontradas entre los grupos fueron significativas, los investigadores concluyen que "todavía no existe evidencia suficiente para reconocer múltiples especies de venado cola blanca en el continente".

Los cérvidos son una de las diez familias terrestres del orden 'Artiodactyla', que incluye aproximadamente de 43 a 55 especies.

Son especies herbívoras de especial importancia en diferentes ecosistemas y su principal amenaza en el Neotrópico es la destrucción del hábitat por medio de la deforestación y las actividades agrícolas.