Irán reafirma su "derecho a defenderse" tras atacar las bases de EE UU en Oriente Medio

En un comunicado, recogido por la agencia de noticias iraní Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense para atacar Irán.

"Advertimos que Irán no dudará en ejercer su derecho inherente a defenderse, incluso atacando el origen de los ataques y las bases e instalaciones logísticas utilizadas para operaciones agresivas contra Irán", apunta el texto.

La Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní informaron previamente del ataque aéreo, con drones y misiles, contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania, mientras que Kuwait también activo su defensa antiaérea.

En comunicados que recoge Fars, la Guardia señaló que los objetivos fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin, y una base aérea estadounidense en Jordania.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

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Estos ataques fueron "en respuesta a la agresión militar estadounidense contra Irán", remarcó en su texto Exteriores.

EE. UU. lanzó nuevos ataques sobre suelo iraní a las 17:00 hora local de Washington del martes (21:00 GMT) en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó esta madrugada de que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

Trump dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.