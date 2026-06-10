Japón y Malasia acuerdan reforzar su cooperación en seguridad energética y defensa

Los acuerdos, avanzados por la agencia de noticias japonesa Kyodo, llegan tras un encuentro entre ambos mandatarios.

"Además de la cooperación en seguridad marítima, la cooperación en energía y minerales críticos es un tema importante, ya que Malasia es un país proveedor de gas natural licuado y tierras raras", detalló en la red social X la oficina de la primera ministra al inicio del encuentro.

La cumbre entre Takaichi y Anwar tuvo lugar después de que los guardacostas japoneses y la Agencia de Control Marítimo de Malasia (MMEA) firmaran el martes un acuerdo destinado a reforzar la cooperación entre ambas agencias y asegurar un "Indopacífico libre y abierto".

Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo y gran parte de su gas natural de la región, ha intensificado los contactos para buscar fuentes alternativas y hacer frente a la interrupción de su suministro por el cierre del estrecho de Ormuz.

El archipiélago también ha impulsado la cooperación en materia energética con países de la región, anunciando el pasado abril 10.000 millones de dólares (unos 8.481 millones de euros) en cooperación financiera para facilitar compras conjuntas de crudo y productos derivados del petróleo entre países asiáticos.

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Japón ha comenzado además negociaciones con Filipinas e Indonesia para exportar destructores en desuso, tras flexibilizar en abril su normativa sobre exportaciones para permitir la transferencia de armas al extranjero.