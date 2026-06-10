La Bolsa de Londres sube un 0,27 % en medio de la escalada bélica en Oriente Medio

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 27,48 puntos hasta 10.254,81, mientras que el secundario, el FTSE 250, ascendió un 0,50 % hasta 22.951,34 puntos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que su país atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que se replanteará la continuación de las negociaciones.

Por otra parte, la Administración estadounidense informó hoy de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de ese país se disparó en mayo hasta un 4,2 % interanual, el nivel más alto desde abril de 2023 y en línea con los pronósticos de los analistas, que preveían un repunte por el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Irán.

En el parqué de Londres ganaron terreno el fondo de inversión inmobiliario Tritax Big Box, que subió un 4,86 %; la empresa de plataformas y establecimientos de juego Entain, que ascendió un 3,02 %, y la promotora inmobiliaria Land Securities Group, que acabó con un 2,94 % más.

Entre los perdedores estuvieron la minera Endeavour Mining, que bajó un 4,12 %; la firma de evaluación del crédito de ciudadanos y negocios Experian, que descendió un 2,41 %, y la empaquetadora Mondi, cuyos títulos cedieron un 2,31 %.