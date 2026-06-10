La bolsa de Madrid prepara el listado de la primera pyme brasileña

El director del segmento de pymes de BME, Jesús González, dijo este miércoles, durante un coloquio en la ciudad brasileña de São Paulo, que prevé que el listado de la empresa de electrodomésticos Prática sea completado entre junio y julio.

Según González, la principal ventaja para una pyme extranjera de cotizar en una bolsa como la española es, además del acceso a financiación, "la visibilidad" y la "sensación de solidez" ante los clientes.

El listado de Prática, que facturó alrededor de 470 millones de reales (unos 90 millones de dólares o 78 millones de euros) el año pasado y que ya cotiza en Brasil, va a ser posible gracias a un convenio entre las bolsas de Madrid y de São Paulo que ha simplificado los procedimientos.

"Antes era muy difícil para las pymes extranjeras ser listadas en la bolsa española", explicó a EFE González.

Sin el convenio, se tenía que constituir un holding en España que controlara las acciones de la empresa original, que dejaba de ser brasileña en ese momento.

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En el caso de Prática, su fundador, André Rezende, dijo -durante el coloquio- que el convenio entre las bolsas permite a la empresa seguir siendo brasileña y, al mismo tiempo, acceder a capital con "condiciones más favorables", justo cuando se plantean una expansión internacional.

"Sentimos mucha receptividad entre inversores españoles; creo que somos un mercado interesante para ellos por identidad cultural, facilidad de comunicación...", aseguró Rezende.

Mirari Barrena, directora Legal de Armanext, una empresa que asesora a pymes con interés en cotizar en la bolsa de Madrid, celebró el "primer caso de éxito" de esa colaboración financiera entre los dos países.

"Las compañías brasileñas van a poder tener acceso de forma sencilla y conveniente a mercados de capitales europeos", explicó.

En ese sentido, Barrena dijo esperar que Prática sea "la primera de muchas pymes", ahora que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea entró en vigor para facilitar la libre circulación tanto de mercancías como de capitales.

"Prática no puede ser un caso aislado; en Europa hay un apetito inversor por las empresas con altos estándares de gobernanza y, por supuesto, beneficios, sin importar su nacionalidad", afirmó la ejecutiva de Armanext.