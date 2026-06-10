Mundo
10 de junio de 2026 a la - 09:00

La Feria del Libro de Madrid cancela charla sobre el Sáhara por su falta de neutralidad

Imagen sin descripción

Madrid, 10 jun (EFE).- La Feria del Libro de Madrid retiró de su programación una charla sobre el Sáhara, inicialmente programada para este miércoles por la tarde, por falta de neutralidad ante la ocupación marroquí de este territorio africano.

Por EFE

La mesa redonda, titulada ‘Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas’, "nunca debió formar parte de la programación", señalan los responsables de la feria en un comunicado, donde aseguraron que no se ajusta a los criterios de "pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles".

Los organizadores achacan la inclusión de esta actividad a "un fallo en los mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos".

La organización, que tomó esta decisión tras recibir las quejas de distintos colectivos, lamentó las molestias y la preocupación que hubieran podido generar entre patrocinadores, participantes, medios de comunicación, entidades colaboradoras y público asistente, y aseguró que reforzará sus procedimientos internos de validación de actividades de cara al futuro.

"La Feria del Libro de Madrid es un espacio dedicado al libro, la cultura y el diálogo y no debe convertirse en vehículo de promoción de posiciones políticas unilaterales sobre conflictos internacionales", subrayan en el comunicado.

El evento estaba promovido por organizaciones promarroquís y había sido propuesto por un expositor de la feria, la librería y editorial Diwan, especializada en el mundo árabe y el islam, y se le asignó para su celebración el Espacio Talento a bordo, patrocinado por Iberia, pero la feria aclaró que esta aerolínea "no participó en su organización, selección, programación ni contenido, permaneciendo completamente ajena a la misma en todo momento".

La mesa redonda estaba anunciada como la sesión final de un simposio científico organizado por investigadores del sur de Marruecos, sobre "las características culturales del Sáhara marroquí".