La Feria del Libro de Madrid cancela charla sobre el Sáhara por su falta de neutralidad

La mesa redonda, titulada ‘Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas’, "nunca debió formar parte de la programación", señalan los responsables de la feria en un comunicado, donde aseguraron que no se ajusta a los criterios de "pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles".

Los organizadores achacan la inclusión de esta actividad a "un fallo en los mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos".

La organización, que tomó esta decisión tras recibir las quejas de distintos colectivos, lamentó las molestias y la preocupación que hubieran podido generar entre patrocinadores, participantes, medios de comunicación, entidades colaboradoras y público asistente, y aseguró que reforzará sus procedimientos internos de validación de actividades de cara al futuro.

"La Feria del Libro de Madrid es un espacio dedicado al libro, la cultura y el diálogo y no debe convertirse en vehículo de promoción de posiciones políticas unilaterales sobre conflictos internacionales", subrayan en el comunicado.

El evento estaba promovido por organizaciones promarroquís y había sido propuesto por un expositor de la feria, la librería y editorial Diwan, especializada en el mundo árabe y el islam, y se le asignó para su celebración el Espacio Talento a bordo, patrocinado por Iberia, pero la feria aclaró que esta aerolínea "no participó en su organización, selección, programación ni contenido, permaneciendo completamente ajena a la misma en todo momento".

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La mesa redonda estaba anunciada como la sesión final de un simposio científico organizado por investigadores del sur de Marruecos, sobre "las características culturales del Sáhara marroquí".